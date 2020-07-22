Trump ve BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'dan Libya görüşmesi

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Deere, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İki lider, yabancı güçlerin çıkarılması ile Libya'da gerginliğin azaltılması da dahil birçok konuyu ele aldı" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı 22.07.2020 - 04:28

Trump ve BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'dan Libya görüşmesi

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ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, yaptıkları telefon görüşmesinde Libya'da gerginliğin azaltılmasını ele aldı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Al Nahyan'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

"İki lider, yabancı güçlerin çıkarılması ile Libya'da gerginliğin azaltılması da dahil birçok konuyu ele aldı" ifadesine yer verilen açıklamada, Trump ve El Nahyan'ın ABD ile BAE arasındaki stratejik ilişki ve ortaklığı da konuştuğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın görüşmede, BAE halkına yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadeleleri için iyi dileklerini ilettiği aktarıldı.

Trump, pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde Libya meselesini ele almıştı.

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