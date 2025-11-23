Trump ve Elon Musk'ın "bürokrasiyi bitirme" projesi sessiz sedasız lağvedildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir zamanlar federal hükümeti küçülteceğinin kanıtı olarak sunduğu ve başına milyarder Elon Musk'ı koyduğu Hükümet Verimliliği Dairesi (DOGE), görev süresinin bitimine sekiz ay kalmasına rağmen sessiz sedasız lağvedildi.

Başlangıçta görkemli bir tanıtımla kurulan bu girişimin, çok az ölçülebilir tasarruf sağladığı ifade ediliyordu.

Personel Yönetim Ofisi Direktörü Scott Kupor, bu ayın başlarında Reuters'a DOGE'un statüsü hakkında yaptığı açıklamada, "Böyle bir yapı mevcut değil" dedi.

Kupor, kurumun artık "merkezi bir yapı" olmadığını belirtti. Bu ifadeler, Trump yönetiminden DOGE'un sona erdiğini kabul eden ilk resmi açıklamalar oldu.

Trump, daireyi ocak ayında kurmuştu. İkinci döneminin ilk aylarında kurum, federal daireleri hızla küçültmek, bütçeleri kesmek veya çalışmalarını Trump'ın önceliklerine yönlendirmek için Washington genelinde çarpıcı adımlar atmıştı.

Kupor, federal hükümetin insan kaynakları ofisi olarak hizmet veren Personel Yönetim Ofisinin (OPM), DOGE'un sorumluluklarının pek çoğunu devraldığını söyledi. Reuters'ın incelediği belgeler de bu durumu teyit ediyor.

Tanınmış en az iki DOGE çalışanı ise Trump'ın ağustos ayında bir başkanlık kararnamesiyle kurduğu yeni bir grup olan Ulusal Tasarım Stüdyosu'nda görev alıyor.

Stüdyonun başında Airbnb'nin kurucu ortağı Joe Gebbia bulunuyor ve Trump, Gebbia'yı hükümet web sitelerini güzelleştirmesi için görevlendirdi.

Gebbia, milyarder Elon Musk'ın yönetimindeki DOGE ekibinde çalışmıştı.

"Koca Yürekli" lakaplı DOGE çalışanı Edward Coristine de X hesabından takipçilerine bu çabaya katılmak için başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

GÖRKEMLİ BAŞLANGIÇTAN SESSİZ SONA

Trump, danışmanları ve bakanlar kurulu üyeleri, sosyal medyada sık sık DOGE hakkında paylaşımlar yapıyordu.

Birimin başında bulunan Musk, çalışmalarını kendi X platformunda defalarca tanıtmış ve bir keresinde memur istihdamına son verme arzusunu simgelemek adına motorlu testere kaldırmıştı.

Musk, şubat ayında Maryland, National Harbor'daki Muhafazakâr Siyasi Eylem Konferansı'nda, "Bu, bürokrasinin motorlu testeresi" diye konuştu.

DOGE, harcamalarda on milyarlarca dolarlık kesinti yaptığını açıklamıştı, bu iddiaları doğrulanamadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Liz Huston, Reuters'a gönderdiği e-postada, "Başkan Trump'a federal hükümetteki israfı, sahtekarlığı ve suistimali azaltması için net bir yetki verildi ve kendisi bu taahhüdünü aktif olarak yerine getirmeye devam ediyor" dedi.

Yönetim, Musk'ın mayıs ayında Trump ile kamuoyu önünde yaşadığı anlaşmazlığın ardından bile DOGE'un artık mevcut olmadığını hiçbir zaman açıkça ilan etmedi. Musk o zamandan beri Washington'dan ayrıldı.

Bununla birlikte Trump, görev süresinin başlarında DOGE'un Temmuz 2026'ya kadar faaliyet göstereceğini belirten bir başkanlık kararnamesi imzalamış olmasına rağmen, kendisi ve ekibi yazdan bu yana kurumun sonunun geldiğine dair sinyaller veriyordu.

Trump, basın mensuplarıyla konuşurken DOGE'dan düzenli olarak geçmiş zaman kipiyle bahsediyor.

Sağlık teknolojisi geçmişinden gelen ve DOGE'un vekâleten yöneticisi olan Amy Gleason, bir mahkeme dosyasına göre mart ayında resmen Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert Kennedy'nin danışmanı oldu.

Gleason, DOGE unvanını korusa da kamuoyuna yaptığı açıklamalar çoğunlukla Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığındaki (HHS) çalışmalarına odaklandı.

Öte yandan Idaho ve Florida gibi Cumhuriyetçilerin yönetimindeki eyaletler, şimdi DOGE'un kendi yerel versiyonlarını oluşturuyor.

Kupor ayrıca, DOGE'un bir diğer imzası niteliğindeki hükümet genelindeki işe alım yasağının da sona erdiğini söyledi.

Trump, göreve geldiği ilk gün, ekibinin göçmenlik uygulamaları ve kamu güvenliği için gerekli olduğunu belirttiği roller dışında federal dairelerin yeni personel almasını yasaklamıştı.

Daha sonra diğer tüm istisnaların DOGE temsilcilerinden onay gerektirdiğini belirtmiş ve dairelere ayrılan "her dört çalışana karşılık en fazla bir çalışan" işe almaları talimatını vermişti.

Kupor, artık "kesintilere yönelik bir hedef bulunmadığını" ifade etti.

ESKİ DOGE ELEMANLARI YENİ İŞLERDE

Pek çok eski DOGE personeli, halihazırda yönetim içinde yeni pozisyonlar üstlendi. Bunların en önde geleni, Trump'ın hükümet web sitelerinin "görsel sunumunu" iyileştirmesini istediği Gebbia oldu.

Gebbia'nın tasarım stüdyosu, Washington D.C.'de devriye gezecek kolluk kuvveti mensuplarını işe almak ve başkanın ilaç fiyatlandırma programını tanıtmak için şimdiden web siteleri oluşturdu.

Trump'ın ikinci döneminin başlarında hükümetin sağlık sistemlerine erişim sağlayan DOGE ekibinin bir parçası olan Zachary Terrell, şu anda Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığının teknoloji direktörü olarak görev yapıyor.

Mahkeme tutanaklarına göre aynı erişime sahip olan Rachel Riley ise Deniz Araştırmaları Ofisinin web sitesine göre bu ofisin başkanı oldu.

Musk ve Trump yönetimiyle birlikte ABD Uluslararası Kalkınma Ajansını dağıtmak için çalışan Jeremy Lewin ise Dışişleri Bakanlığının web sitesine göre artık bakanlıkta dış yardımları denetliyor.

Trump'ın seçilmesinden kısa bir süre sonra Musk, hükümet düzenlemelerinden oluşan "dağı yıkma" yetkisine sahip olduğunu söylemişti.

Musk, memur istihdamını ortadan kaldırmanın yanı sıra düzenlemeleri kesmeyi ve hükümeti yapay zekâ ile yeniden şekillendirmeyi DOGE'un iki temel direği haline getirmişti.

Yönetim, düzenlemeleri azaltma konusundaki baskısını sürdürüyor.

Beyaz Saray Bütçe Ofisi, LinkedIn profiline göre, DOGE'un Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığındaki temsilcisi olarak görev yapan Scott Langmack'i, ABD düzenlemelerini inceleyip hangilerinin kaldırılması gerektiğini belirleyebilecek özel yapay zekâ araçları geliştirmesi için görevlendirdi.