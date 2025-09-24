Trump ve Epstein'ın "arkadaşlığı" heykelle taçlandı

Washington DC'de National Mall ve Kongre Binası çevresinde dikkat çeken bir bronz heykel yer aldı.

Heykelde, Trump ve Epstein'ın gülerek el ele tutuştuğu ve birer ayaklarını havaya kaldırdığı görülüyor. Heykelin önündeki plakette, “Başkan Donald Trump ve "en yakın dostu" Jeffrey Epstein'in uzun soluklu bağını kutluyoruz” ifadesi yer alıyor. Heykel, Milli Park Servisi'nin izniyle Pazar günü saat 20.00'ye kadar alanda kalacak.

KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Heykeli kimin yaptığı bilinmiyor, ancak eserin tematik ve estetik olarak Trump'ı eleştiren sokak sanatçılarıyla benzerlik taşıdığı belirtiliyor. Bölgede daha önce de Trump'a eleştirel eserler yerleştirilmişti.

Yeni heykel özellikle Trump'ın, aralarında çocukların da bulunduğu bir fuhuş ağı nedeniyle hüküm giymiş milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisini gündeme taşıyor.

Bu ilişki, Trump'ın “MAGA” tabanında bile zaman zaman huzursuzluk yaratıyor. Başkan, geçmişte Epstein'le bağlantısını önemsiz göstermeye çalışsa da konu tekrar tekrar gündeme geliyor.

BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ

Heykelin plakasında, Epstein'ın 50'nci doğum günü için hazırlanan hatıra albümünde yer aldığı iddia edilen Trump mektubundan alıntılar da bulunuyor. Mektupta, Trump'ın bazı ortak noktaları paylaştıklarını ifade ettiği ve çıplak bir kadın figürü çizdiği öne sürülüyor.

Beyaz Saray’'dan yapılan açıklamada ise, “Liberaller paralarını istedikleri gibi boşa harcayabilir. Ama Trump'ın Epstein'le tanışması yeni bir olay değil. Trump, Epstein'i kulübünden "tuhaf davranışları" nedeniyle uzaklaştırmıştı” ifadeleri kullanıldı.