Trump ve F-22 rozeti yine sahnede. ABD Başkanı bu rozeti neden takıyor?

NETANYAHU İLE GÖRÜŞMESİNDE DE TAKTI

ABD Başkanı, bu kez Netanyahu ile görüşürken de yine F-22 rozeti taktı. ABD Başkanı'nın yakasında Amerikan bayrağı ve bu uçağın rozeti yer aldı.



F-22 uçaklarını ABD yurtdışına satmıyor. ABD Başkanı, bu rozeti herhangi bir silah satışına gönderme yapmak için takmıyor olabilir. Trump, muhtemelen altın rengine ilgisinden dolayı yakasına altın F-22 rozeti de takıyor olabilir.



Trump, bu rozeti Beyaz Saray dışında da yakasında da taşımaya başladı. Trump, önceki gün yaptığı toplantılarda rozeti takmaya devam etti ve bu son olarak Ryder Kupası'na yine yakasında bu rozetle gitti.