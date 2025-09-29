Trump ve F-22 rozeti yine sahnede. ABD Başkanı bu rozeti neden takıyor?
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşürken, yakasına yine F-22 savaş uçağının altın rozetini taktı. ABD Başkanı, yurtdışı satışı olmayan bu uçağın rozetini sadece altın rengine olan ilgisinden takıyor olabilir.
ABD Başkanı Donald Truph, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde yakasına F-22 savaş uçağının rozetini takmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temaslarında, F-35 uçaklarının satışının gündeme gelmesi beklendiği için, ABD Başkanı'nın rozeti, konuyla ilişiklendirildi.
Oysa Türkiye'nin uzun zamandır alım görüşmelerini yürüttüğü uçak, F-22 değil, F-35'di. Türkiye, müşterek taarruz uçağı projesine ilk aşamada girmesine ve yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolarlık geliştirme ödemesi yapmasına rağmen, siparişlerini alamadı.
NETANYAHU İLE GÖRÜŞMESİNDE DE TAKTI
ABD Başkanı, bu kez Netanyahu ile görüşürken de yine F-22 rozeti taktı. ABD Başkanı'nın yakasında Amerikan bayrağı ve bu uçağın rozeti yer aldı.
F-22 uçaklarını ABD yurtdışına satmıyor. ABD Başkanı, bu rozeti herhangi bir silah satışına gönderme yapmak için takmıyor olabilir. Trump, muhtemelen altın rengine ilgisinden dolayı yakasına altın F-22 rozeti de takıyor olabilir.
Trump, bu rozeti Beyaz Saray dışında da yakasında da taşımaya başladı. Trump, önceki gün yaptığı toplantılarda rozeti takmaya devam etti ve bu son olarak Ryder Kupası'na yine yakasında bu rozetle gitti.
- Donald Trump
- Binyamin Netanyahu
- Beyaz Saray