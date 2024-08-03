Trump ve Harris münazara için anlaştı

Eski ABD başkanı Donald Trump, Demokratların muhtemel adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris  ile 4 Eylül'de münazara için anlaştıklarını duyurdu.

Trump ve Harris münazara için anlaştı

ABD Cumhuriyetçi başkan adayı , Demokratların muhtemel adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile münazara için anlaştıklarını duyurdu. 

Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, tartışmanın 4 Eylül'de Fox News'te yapılacağını söyledi. 

Trump, Kamala Harris'in herhangi bir nedenle tartışmaya katılmaması halinde aynı tarihte büyük bir miting düzenlemek için Fox ile anlaştığını da duyurdu.

YETERLİ OYU ALDI 

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, delegelerin katıldığı başkan adaylığı için yapılan çevrimiçi oylamada barajı geçerek Demokratların başkan adayı olmak için yeterli oyu aldı.

Harris barajı geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için Demokratların muhtemel adayı olmaktan onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 seçimi 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak. Seçimi kazanan kişi Ocak 2025'ten itibaren Beyaz Saray'da dört yıl süreyle görev yapacak.
Başkanlık seçimi, ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi, valilik ve eyalet yasama organları seçimleriyle aynı zamanda yapılacak.

Kamala Harris aday olmak için yeterli oyu aldı

Kamala Harris aday olmak için yeterli oyu aldı

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