Trump ve Macron, Suriye'yi görüştü

ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde yeni tip corona virüsü ve Suriye rejiminin ülkenin kuzeybatısındaki insani krizle sonuçlanan saldırıları ele alındı.

Anadolu Ajansı 05.03.2020 - 00:03

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ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Suriye ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) görüştü.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, iki ülkenin Covid-19'un yayılmasını engellemek için birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Trump ve Macron, haziranda ABD'de yapılacak G-7 Zirvesi'ni de ele aldı.

İki lider, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın atomik aktivitelerini izleme çabalarını da değerlendirdi.

Görüşmede, Trump ve Macron, Suriye rejiminin, ülkenin kuzeybatısındaki insani krizle sonuçlanan saldırılarını da konuştu.

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