ABD Başkanı Donald Trump yazılı açıklamasında, "Bu kutsal gün hem ABD'deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara, fakirlere yardım etme, tanrıya olan inançlarını kuvvetlendirme, ibadete sarılma ve diğer insanlarla yakınlaşma imkanı sunmaktadır" ifadesini kullandı.



ABD Başkanı Trump, mesajını Ramazan bayramının tüm Müslümanlara barış ve esenlik getirmesi temennisiyle tamamladı.



İngiltere Başbakanı Theresa May ise, "Tüm dünyadaki ve İngiltere'deki Müslümanlara en iyi dileklerimi gönderiyorum ve bayramını kutluyorum" dedi.



İngiltere Başbakanı May ayrıca "toplumlarımızda nefret ve korku kışkırtıcılığı yapan aşağılık ideolojilere yer yoktur ve değerlerimizi yok etmek isteyenlere karşı Birleşik Krallık ve dünyadaki Müslümanların yanındayım" ifadelerini kullandı.