Trump ve Meloni arasında sular durulmadı. "Uzaklaştırma kararı gerekiyor"

ABD Başkanı Donald Trump , İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı "fotoğraf " tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulundu.

Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselin üzerinde "Uzaklaştırma kararı gerekiyor." ifadesine yer verdi.

Trump'ın tam da Ankara'da yarın başlayacak NATO Zirvesi öncesindeki bu son çıkışı, İtalya'da geniş yankı yarattı.

“KENDİ KENDİNE YAPTIĞI YORUMLAR”

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın Meloni hakkındaki son çıkışının "kendi kendine yaptığı yorumlar" olduğunu dile getirerek, "Biz en başından beri bu tür açıklamalara yanıt vermeyeceğimizi söyledik. Dolayısıyla yolumuza devam ediyoruz. Transatlantik ilişkilerinin bireysel açıklamaların çok ötesinde olduğuna inanıyoruz." dedi.

Savunma Bakanı Guido Crosetto da verdiği röportajda, bu konunun sorulması üzerine, "Hiçbir tepkim olmadı. Önemli olan, ABD gibi kilit bir müttefikle ilişkileri sürdürmektir. İnsanlar gelir geçer, ama müttefiklerle ilişkiler devam etmeli." yanıtını verdi.

MELONİ VE TRUMP ARASINDA “FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YALVARDI” ATIŞMASI

Trump, 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'de yayımlanan demecinde, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." diye konuşmuştu.

Meloni ise aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını vermişti.

Trump, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni) puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler, almayayım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak, bana kesinlikle fayda sağlamadı." yanıtını vermişti.

Meloni, 23 Haziran'da katıldığı bir programda da "Bu tartışmayı körüklemeye devam etme niyetinde olmadığımı söyledim ve tekrar ediyorum." demişti.