Trump ve Musk arasında “tasarı” çatlağı: “Hayal kırıklığına uğradım”

ABD Başkanı Donald Trump ve “Hükümet Verimliliği Departmanı”nda (DOGE) görevlendirdiği dünyanın en zengin insanı Elon Musk arasında geçen hafta Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen bir tasarı konusunda fikir ayrılığı yaşanıyor.

Trump’ın “büyük, güzel bir tasarı” dediği düzenlemeyi değerlendiren Musk, hayal kırıklığına uğradığını söyledi.



“BİR TASARI YA BÜYÜK YA GÜZEL OLUR…”



CBS haber kanalının haberine göre, Musk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Dürüst olmak gerekirse bütçe açığını azaltmak bir yana artıran devasa harcama tasarısını gördüğümde hayal kırıklığına uğradım” dedi.

Musk, tasarının aynı zamanda “hükümetin küçülmesi” için çalışma yürüten DOGE ve ekibinin çalışmalarını baltaladığını belirtti. Musk, “Bence bir tasarı büyük olabilir ya da güzel olabilir. Ama her ikisi birden olabilir mi bilmiyorum. Bu benim kişisel görüşüm” diye konuştu.



TEMSİLCİLER MECLİSİ KABUL ETTİ



ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısını sunmuştu. Cumhuriyetçiler, Trump'ın nitelemesine atıfla 1116 sayfalık söz konusu tasarıya "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" adını vermişti.



Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor. Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.



ABD Temsilciler Meclisi'nde 22 Mayıs Perşembe günü yerel saatle sabaha kadar süren uzun görüşmelerin sonunda yapılan oylamada 214 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyuyla tasarı geçti.



Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında haftalardır süren çekişmenin ardından Temsilciler Meclisi’nden geçen tasarının Senato'dan da geçmesi halinde Trump'ın imzalaması ve ardından yasalaşması bekleniyor.