Trump ve Musk'ın arası açılıyor mu? Tuhaf an kameralara takıldı

Bu ayın başlarında SpaceX roketinin fırlatılışı sırasında ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile dünyanın en zengin insanı Elon Musk arasındaki tuhaf an kameralara yansıdı.



Trump'ın torunu 17 yaşındaki Kai Trump, büyükbabası ile Musk arasında geçen konuşmayı kayıt altına aldı.



X (Twitter) ve YouTube için sahne arkası vlog'u çeken Kai, Musk'ın Trump'a, fırlatmaya 4 dakika kala görev direktörünün yakalamayı iptal etmesinin ardından güçlendiricinin fırlatma alanına geri dönemeyeceğini bildirdiği anı yakaladı.



Trump'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın yeni başkanı klipte, "Kuleyle ilgili bazı endişelerimiz vardı, bu yüzden denize inmesi emredildi" dedi.



Trump ise başarısız an için "Muhteşem, muhteşem" yanıtını verdi.

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Seçilmiş başkan, Musk'a okyanusa düşen roket güçlendiricisinin yeniden kullanılıp kullanılamayacağını sorması üzerine, dünyanın en zengin insanının ters bakışlarına maruz kaldı.



Trump, "Bunu tekrar kullanabilirler mi? Denizden alabilirler mi?" diye sordu.



Musk, Trump'a bilgi verirken durakladı ve, "Muhtemelen patlayacak, benim tahminim bu." diye yanıt verdi.



Ancak Musk daha sonra, güçlendiricinin patlamaması durumunda SpaceX'in bir acil durum planı olduğunu söyleyerek, "Eğer patlamazsa onu geri getirmek için gemilerimiz var." ifadelerini kullandı.