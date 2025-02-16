Trump ve Musk'tan yeni iddia: "Medya aramızı açmaya çalışıyor"

ABD Başkanı Donald Trump ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde birlikte Fox News'a röpörtaj verdi. Musk ve Trump, salı günü yayımlanacak röportaj için geçen hafta Hannity'yle bir araya geldi.



Yayınlanan fragmanda sunucu medya için, "Boşanmanızı istiyorlar. Ve örneğin 'Başkan Elon Musk' gibi ifadeler kullanıyorlar. Bunu size yaptıklarını biliyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı.

"ELON BENİ ARADI"



Trump ise ilişkileri hakkındaki spekülasyonların Tesla CEO'sunun kendisini aramasına yol açtığını belirterek, "Elon beni aradı. 'Bizi ayırmaya çalıştıklarını biliyorsun' dedi. Ben de 'Kesinlikle' dedim." diye konuştu.



Trump, dünyanın en zengin insanından "Başkan Musk" diye bahseden manşetlerden söz ettiğinde ise Musk güldü.

"HETEROSEKSÜEL ERKEĞİN SEVEBİLECEĞİ KADAR SEVİYORUM"



Musk kısa süre önce X'te Trump'ı "herhangi bir heteroseksüel erkeğin sevebileceği kadar" sevdiğini paylaşmıştı.



Ancak analistler iki iş insanı arasındaki yakın dostluğun eninde sonunda biteceğini düşünüyor.