Trump ve Netanyahu arasında F-35 krizi. "Söz söyleme hakkı yok"

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki ilişkiler, Türkiye 'ye F-35 satışı tartışması nedeniyle gerildi. ABD'li haber sitesi Axios, Trump'ın Netanyahu'ya Türkiye karşıtı açıklamaları nedeniyle kızdığını ileri sürdü.

“BU KONUDA SÖZ SÖYLEMEYE HAKKI YOK”

Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmayı değerlendirdiği söylemişti. Bunun üzerine Netanyahu da Fox News'a röportaj vererek Amerikan başkanının açıklamalarını eleştirmişti.

Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, Netanyahu'nun bu röportajına çok kızdı. Trump'ın, "Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hakkı olmadığını düşündüğü" aktarıldı.

TRUMP'A SUİKAST İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ayrıca aynı dönemde İsrail istihbaratının Ankara ziyareti sırasında İran'ın Trump'a suikast düzenlemeyi değerlendirdiğine ilişkin Washington'a istihbarat ilettiği iddia edildi.

Bunun üzerine ABD Gizli Servisi, güvenlik önlemlerini artırdı. Trump, ABD'ye dönüşünde Türkiye'ye geldiği yeni Air Force uçağı yerine eski başkanlık uçağına bindirildi.

AMERİKALI YETKİLİLER İSTİHBARATA GÜVENMEDİ

Amerikalı yetkililer ise söz konusu istihbaratın tek kaynağa dayandığını, doğrulanamadığını ve daha çok "İsrail'in bir niyet beyanı niteliğinde" olduğunu belirtti.

Axios'a göre Türkiye'deki güvenlik birimlerinin incelemesinde de Trump'a yönelik somut bir suikast planına rastlanmadı.

İKİ HAFTADIR TRUMP'TAN HABER BEKLİYOR

Haberde ayrıca Trump'ın NATO zirvesi sonrası Netanyahu'yu ABD'de ağırlama sözü verdiği ancak söz konusu buluşma için planlamanın hala yapılmadığı belirtildi.

Trump ile sık görüşmeleriyle bilinen Netanyahu'nun, ABD Başkanı'ndan yaklaşık iki haftadır randevu beklediğine dikkat çekildi.