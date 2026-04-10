Trump ve Netanyahu arasında "Lübnan" gerginliği

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, dün, İsrail'in Lübnan ile ateşkes görüşmeleri talep etmesinden kısa süre önce Trump ve Netanyahu telefonda görüştü.

Kaynaklar, görüşmenin "gergin" geçtiğine işaret ederken, Netanyahu'nun görüşmenin sonunda eğer Lübnan ile görüşme talep etmezse Trump'ın tek taraflı ateşkes ilan edebileceğini anladığını aktardı.



LÜBNAN'LA İLGİLİ ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME

Bu görüşmenin, Trump ve Netanyahu arasında Lübnan konusunda yapılan 3. telefon konuşması olduğuna işaret eden kaynaklar, salı günü Trump, İran'da ateşkes ilan etmeden önce başka bir görüşme daha yapıldığını belirtti.

Kaynaklar, salı günkü görüşmede, Netanyahu'nun, Trump'ı Lübnan'ı İran ateşkesinin dışında tutmak için ikna etmeye çalıştığını kaydetti.

NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN YALANLAMA, BEYAZ SARAY SESSİZ

CNN'in bu haberi konusunda ulaştığı Netanyahu'nun ofisi ise haberi "yalan haber" olarak nitelendirerek, görüşmeyi "dostane" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray'dan ise CNN'in sorusuna herhangi bir yanıt gelmedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini, ancak ateşkes olmayacağını ifade etmişti.