Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya geldi. "İran konusundaki kararımı bildirdim"

ABD-İran arasında Umman'ın başkenti Muskat'ta gerçekleşen görüşmeler sonrası Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ağırladı.



İsrail Başbakanı Netanyahu, geceyi geçirdiği Blair House'tan aracıyla ayrıldıktan sonra kameraların bulunmadığı Beyaz Saray'ın güney kapısından giriş yaptı.

Netanyahu'nun giriş yapmasından kısa süre sonra Beyaz Saray, basına kapalı olarak gerçekleşen Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin başladığını bildirdi.



BASIN TOPLANTISI YAPILMADI



Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmenin ardından Netanyahu Beyaz Saray'dan ayrıldı.



ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı görülene kadar süreceği" mesajını verdi.



“ANLAŞMAYA VARAMAZSAK NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"



Trump Truthsocial hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.



Görüşmenin çok iyi geçtiğini bildiren Trump, "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, kendisinin, İran'la bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini Netanyahu'ya bildirdiğini kaydederek, "Eğer (İran'la anlaşma) sağlanamazsa, sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz. Geçen sefer İran anlaşma yapmamanın daha iyi olacağını düşündü ve bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar." ifadelerini kullandı.

Gazze ile Orta Doğu'daki son durumu Netanyahu ile değerlendirdiklerini aktaran Trump, "Artık Orta Doğu'da gerçek bir barış var" yorumunu yaptı.



Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana iki lider yedinci kez bir araya gelmiş oldu.

NETANYAHU GAZZE BARIŞ KURULU ÜYELİĞİ İÇİN İMZA ATTI

Öte yandan Netanyahu, Trump ile görüşmesinden önce ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray'ın yanındaki Blair House'ta bir araya geldi.

İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara göre, Netanyahu ile Rubio ve beraberindeki heyetler ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesi adına resmen imza attı.



GÖRÜŞME ÖNCESİ TRUMP'TAN TEHDİT



Trump görüşme öncesi bir kez daha İran'ı tehdit etti. ABD merkezli haber platformu Axios'a mülakat veren Trump, müzakerelerin çıkmaza girmesi durumunda USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yanına, bir gemi daha yollayabileceklerini ifade etti.

Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını vurguladı.

İsrail basınına göre, daha önce 18 Şubat'ta yapılması planlanan ziyaret, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini etkileme amacıyla erkene alındı.