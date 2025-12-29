Trump ve Netanyahu, Florida’da bir araya geliyor

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek üzere bugün Florida'da bir araya gelecek.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre görüşme, Trump’ın Palm Beach’teki Mar-a-Lago tesisinde yerel saatle 13.00’te (TSİ 21.00) yapılacak.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Trump’ın, en erken ocak ayında Gazze için teknokratlardan oluşan bir Filistin yönetimi ile uluslararası bir istikrar gücünün konuşlandırıldığını duyurmak istediği bildiriliyor.

İsrail hükümet sözcüsü Shosh Bedrosian, Netanyahu’nun görüşmede ikinci aşamayı ele alacağını, bu kapsamda “Hamas’ın silahsızlandırılması ve Gazze’nin askerden arındırılması” konularının gündeme geleceğini söyledi.

Netanyahu’nun ayrıca bu yıl ABD’de Trump’la yapacağı beşinci buluşmada odağı İran’a çevirmesi bekleniyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, Tahran’ın nükleer programına yönelik daha fazla ABD saldırısı talebini gündeme getirecek.

GAZZE'DE ATEŞKES SÜRDÜRÜLEBİLECEK Mİ?

Ekim ayında varılan Gazze ateşkesi, Trump’ın göreve dönüşünün ilk yılındaki önemli kazanımlar arasında gösterilirken, Washington ve bölgesel arabulucular ivmenin korunmasını istiyor.

Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, bu ayın başında Miami’de Katar, Mısır ve Türkiye’den üst düzey yetkililerle temaslarda bulundu.

Ateşkesin ilk aşamasında Hamas, elindeki son rehineleri serbest bıraktı. İkinci aşamada İsrail’in Gazze’den çekilmesi ve Hamas’ın silah bırakması öngörülüyor.

NETANYAHU SÜRECİ YAVAŞLATIYOR MU?

Axios, Trump’ın ocak ayında İsviçre’deki Davos Forumu’nda başkanlığını yapacağı yeni bir Gazze “Barış Kurulu”nun ilk toplantısını toplamak istediğini yazdı. Haberde, bazı Beyaz Saray yetkililerinin Netanyahu’nun süreci yavaşlattığı düşüncesiyle giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu da aktarıldı.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House’dan Ortadoğu uzmanı Yossi Mekelberg, ABD yönetiminin Netanyahu’ya yönelik sabrının azaldığını belirterek, “Asıl soru, bununla ilgili ne yapacakları. Çünkü ikinci aşama şu anda hiçbir yere gitmiyor.” dedi.

ZELENSKİ VE TRUMP BİR ARAYA GELMİŞTİ

Ziyaret, Trump’ın pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya’nın işgalini sona erdirmeye yönelik görüşmeler yaptığı Palm Beach’te yoğun bir diplomasi trafiğinin ardından gerçekleşecek.