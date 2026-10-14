Trump ve Netanyahu savaşı yeniden başlatmayı değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump , İran'a seçimlerden önce bir saldırı düzenleneceğini defalarca kez yalanladı. Ancak Amerikan basınına göre, Trump'ın iddiaları doğru değil.



Axios haber sitesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD'deki ara seçimler öncesi İran'a bir saldırı başlatmayı değerlendirdiğini yazdı.

Kaynaklara göre, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Trump görüştü. Netanyahu, Trump'a İran'ın Kazma Dağı'nda yeni bir uranyum zenginleştirme tesisi kurmaya devam ettiğini söyledi.



Axios'a konuşan yetkililer, her iki ülkenin ordusunun da tetikte olduğunu söyledi.



Bir ABD’li yetkili, Trump’ın tutumunu belirsiz olarak nitelendirerek, Netanyahu’ya herhangi bir taahhütte bulunmadığını belirtti. Ancak Trump'ın "hazır ol" dediğini doğruladı.

Kaynaklara göre, saldırıyı en çok isteyenler Savunma Bakanı Pete Hegseth ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir. Zamir'in ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'e saldırılar başlarsa İsrail'de seçimin ertelenebileceğini söylediği belirtiliyor.



İRAN SAVAŞA HAZIRLANIYOR



Tahran da, ABD'de 3 Kasım'daki Kongre seçimlerinden sonra Washington ile yeni bir savaşa hazırlanıyor.

Trump yönetiminin seçimden sonra yeni bir savaş başlatabileceğine kanaat getiren İran yönetimi, ABD'ye karşı caydırıcı adımlar da atmaya çalışıyor.

Son uydu fotoğrafları, İran'ın nükleer tesisler ve sınır bölgelerinde savunmayı artırdığını gösteriyor.

Uydu görüntülerine göre İran, geçen ay kara birliklerinin olası baskın girişimlerini engellemek amacıyla Kazma Dağı ve Natanz nükleer tesislerinin çevresi toprak yığınlarıyla kapattı.

Ülkedeki havaalanları, limanlar ve elektrik santrallerinin, bir kriz anında faaliyetlerini sürdürebilmesi için sığınaklar ve yedek kaynaklar oluşturuldu.



İRAN CAYDIRICILIK OLUŞTURMAK İSTİYOR



İranlı yetkililer caydırıcılık oluşturabilmek için bölge yetkililerine ABD'nin yeni savaş başlatması halinde çatışmaların Ortadoğu geneline yayılacağını iletti.

Bazı İranlı yetkililer, komşu ülkelere sınırdan akınlar düzenleyebileceklerini de iddia etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de hedef alabileceklerini söyledi. Bölgedeki veri merkezi ve internet kablolarına da saldırı düzenleyebileceklerini belirtti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Tahran, Arap yetkilileri, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini hedef alabilecekleri konusunda da uyardı.



AMERİKAN ÜSLERİ HEDEFTE

İran hükümeti, müzakereciler aracılığıyla bölgedeki Amerikan askerlerini daha sert vuracaklarını ve Amerikan savaş gemilerini batırmaya çalışacaklarını iletti.

İran'ın ABD ile ateşkese varılmasının ardından füze ve dron üretim tesislerini tamir ettiği ve mühimmatını artırdığı da belirtiliyor.

İRAN HALKI DA SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Ülke genelinde rejim yanlısı gösterilere katılımın her geçen gün arttığı belirtiliyor. Gönüllülere askeri eğitim de veriliyor.

Başkent Tahran'daki panolarda omuzdan atılan uçaksavar füzeleri ve keskin nişancı tüfeklerinin kullanımına yönelik sivil eğitim kurslarının reklamları yer alıyor.

Hatta devrim muhafızlarının anaokullarına giderek savaş konusunda hikayeler anlattıkları belirtildi.