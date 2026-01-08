Trump ve Pedro telefonla görüştü. Kolombiya'nın solcu liderini Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiyalı mevkidaşı Gustavo Petro ile görüşmenin "büyük bir onur" olduğunu söyledi.

Trump, Kolombiya liderinin "uyuşturucu meselesi ve yaşanan diğer anlaşmazlıkların durumunu açıklamak üzere kendisini aradığını." belirtti.

Petro'nun kendisini aramasını ve kullandığı üslubu takdir ettiğini ifade eden Trump, yakın gelecekte Beyaz Saray'da bir araya geleceklerini söyledi. İki ülkenin dışişleri bakanlıklarınca görüşme hazırlıklarının yapıldığını aktardı.

Görüşme, Trump'ın Venezuela'nın ardından Kolombiya'ya askeri saldırı tehditleri yönelttiği bir dönemde geldi.

Trump, "Petro'nun uyuşturucu imal edip ABD'ye sattığını" iddia etmiş, "Kolombiya Operasyonu kulağa hoş geliyor" açıklamasını yapmıştı.