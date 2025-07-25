Trump ve Powell canlı yayında atıştı

ABD Başkan Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell kameralar önünde Federal Rezerv binasının milyarlarca dolarlık yenileme maliyeti nedeniyle tartıştı.



Trump son olarak Merkez Bankasını ziyaret etti, Jerome Powell ile görüştü.



Trump ve Powell görüşmenin ardından Federal Rezerv binasının inşaatında kafalarında baretle bir açıklama yaptı.



Bu sırada cebinden bir kağıt çıkaran Başkan Trump "Fed bina inşaatı için 2.7 milyar dolar istiyordu. Şimdi 3.1 milyara çıktı." diyerek tepki gösterdi.



Powell "Bu rakamdan benim haberim yok" dedi.



Trump "Burada yazıyor" diyerek kağıdı uzattı.



Kağıdı kontrol eden Powell "5 yıl önce biten binanın ücretini de yazmışlar" karşılığını verdi.



Sinirlenen Başkan Trump ise "Olsun bu kompleksin parçası" dedi.

