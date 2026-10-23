Trump ve Putin anlaştı. Rus yakıtı New York yolunda

ABD KONGRESİ VE KİEV RAHATSIZ

Trump'ın Rusya ile vardığı dizel uzlaşması Washington'da da tartışma yarattı.

İki partinin desteklediği ortak bir çizgide birleşen bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, akaryakıt fiyatlarını kayda değer ölçüde düşürmeyeceğini belirttikleri anlaşmanın iptal edilmesi çağrısında bulunarak kararı "ihanet" olarak nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, anlaşmanın "dürüst olmadığını" belirterek Washington'a Kremlin'in yanında yer almama çağrısı yaptı.

Zelenskiy, bu adımın "Rusya'nın savaşı için fazladan mali kaynak" anlamına geleceği uyarısını dile getirdi.

Sevkiyat, Rusya'nın savaşı kazanacağına dair güven beyanlarının arttığı ve Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol altına alma niyetini sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.

Öte yandan, tankerin hareketi ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta Zelenskiy ve Putin ile yürüttüğü temasların hemen arkasından geldi.

Witkoff'un temasları neticesinde Ukrayna, Rusya ve ABD arasında üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda mutabakat sağlandı.

Kremlin, bu görüşmelerin kasım ayında Abu Dabi'de yapılmasının planlandığını duyurdu.

Putin, müzakerelerin Ukrayna'daki "çatışmalara verilecek kısa bir ara" değil, nihai bir barış anlaşmasına zemin hazırlaması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy ise gerçek bir müzakere sürecinin başlaması için ateşkes şart koşarken, Witkoff görüşmesinden bu yana Moskova'nın tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını öne sürdü.