Trump ve Putin anlaştı. Rus yakıtı New York yolunda
23.10.2026 15:23
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in uzlaşmasıyla yaptırımların esnetilmesinin ardından, yaklaşık 300 bin varil Rus dizeli taşıyan tanker New York'a doğru yola çıktı.
Rus dizeli taşıyan bir petrol tankeri, ABD yönetiminin yaptırımları esnetmesi üzerine New York'a gitmek üzere yola çıktı.
Fransız AFP ajansının aktardığı, gemi takip kuruluşu Kpler'in verilerine göre, Malta bayraklı "Agioi Fanendes" adlı tanker bugün Helsinki açıklarında seyrederken otomatik tanımlama sisteminde (AIS) varış limanını "New York" olarak bildirdi.
Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Primorsk Limanı'nda yaklaşık 300 bin varil dizel yüklenen geminin gece saatlerinde limandan ayrıldığı ve 7 Kasım civarında New York'a ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, "İlk tanker alıcılarına, yani belirlenen adreslere gitmek üzere yola çıktı" ifadesini kullandı.
Peskov, sevkiyatların düzenli biçimde süreceğini dile getirdi.
Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bu ay yürütülen temasların ardından hayata geçti.
Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra Rusya'nın ABD pazarına ve küresel piyasalara 300 bin tondan fazla dizel sağlayacağını duyurmuştu.
Söz konusu mutabakat kapsamında kasım ayında 500 bin ton, ilerleyen süreçte ise 1 milyon tonluk ilave dizel sevkiyatı yapılması öngörülüyor.
Finlandiya sınırına yakın Leningrad bölgesinde yer alan ve Ukrayna'nın bu yıl insansız hava araçlarıyla hedef aldığı Primorsk, Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki ana petrol yükleme tesisi konumunda.
Washington yönetiminin bazı yaptırımlardan muafiyet getirme kararı, Rus ordusunun Kiev'e yönelik saldırılarını artırdığı bir aşamada alındı.
Moskova, Ukrayna'da 2022 yılında başlattığı askeri müdahale nedeniyle Batılı ülkelerin ağır yaptırımlarına maruz kalmıştı.
Gelecek ay yapılacak ara seçimler öncesinde partisinin seçmen baskısıyla karşılaştığı belirtilen Trump, akaryakıt fiyatlarını düşürme hedefiyle bu adımı savundu.
Fiyat artışlarından Ukrayna'nın Rus rafinerilerine düzenlediği saldırıları sorumlu tutan Trump, "Başta harika çiftçilerimiz, çiftlik sahiplerimiz ve kamyoncularımız olmak üzere Amerikalılar için fiyatları düşürmek en büyük önceliğimdir" görüşünü paylaştı.
ABD KONGRESİ VE KİEV RAHATSIZ
Trump'ın Rusya ile vardığı dizel uzlaşması Washington'da da tartışma yarattı.
İki partinin desteklediği ortak bir çizgide birleşen bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, akaryakıt fiyatlarını kayda değer ölçüde düşürmeyeceğini belirttikleri anlaşmanın iptal edilmesi çağrısında bulunarak kararı "ihanet" olarak nitelendirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, anlaşmanın "dürüst olmadığını" belirterek Washington'a Kremlin'in yanında yer almama çağrısı yaptı.
Zelenskiy, bu adımın "Rusya'nın savaşı için fazladan mali kaynak" anlamına geleceği uyarısını dile getirdi.
Sevkiyat, Rusya'nın savaşı kazanacağına dair güven beyanlarının arttığı ve Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol altına alma niyetini sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.
Öte yandan, tankerin hareketi ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta Zelenskiy ve Putin ile yürüttüğü temasların hemen arkasından geldi.
Witkoff'un temasları neticesinde Ukrayna, Rusya ve ABD arasında üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda mutabakat sağlandı.
Kremlin, bu görüşmelerin kasım ayında Abu Dabi'de yapılmasının planlandığını duyurdu.
Putin, müzakerelerin Ukrayna'daki "çatışmalara verilecek kısa bir ara" değil, nihai bir barış anlaşmasına zemin hazırlaması gerektiğini söyledi.
Zelenskiy ise gerçek bir müzakere sürecinin başlaması için ateşkes şart koşarken, Witkoff görüşmesinden bu yana Moskova'nın tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını öne sürdü.