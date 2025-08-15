Trump ve Putin askeri üste görüşecek: Buluşma noktası neden önemli?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra uzak bir askeri tesiste buluşuyor. Adres, ABD'nin kuzeyindeki Alaska eyaletinin Anchorage kenti.

İki lider, Alaska’nın en büyük askeri üssü olan Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'nde biraraya gelecek.

BU TOPRAKLAR RUSYA'YA AİTTİ

Buluşma için karar verilen yer, birçok açıdan iki ülke arasında tarihi ve sembolik öneme sahip. Zira Alaska eyaletinin Rusya ile tarihi bir bağı var. Bu topraklar 1860’lara kadar Rusya’ya aitti.

Alaska 1959’da resmen ABD eyaleti oldu. Anchorage kentiyse Alaska eyaletinin güneyinde yer alıyor.



Nüfusun yüzde 40'ı burada yaşıyor. Eyaletin en kalabalık kenti.

ALASKA'NIN EN BÜYÜK ASKERİ ÜSSÜ

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 11 Sovyet pilot ve personel Anchorage yakınlarında toprağa verildi. Sovyet askerlerine dair mezarların bulunması kenti Rusya açısından sembolik hale getiriyor.



Alaska’nın en büyük askeri üssü olan Elmendorf-Richardson Ortak Üssü de burada.

Üs, Hava Kuvvetleri’ne ait Elmendorf ile Kara Kuvvetleri’ne ait Fort Richardson’ın birleşiminden oluşuyor.

Elmendorf-Richardson üssü, ABD ordusunun Arktik operasyonlarını ve Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerini izlemek amacıyla uzun süredir kullanılıyor. Üssün misyonu, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını savunmak.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ'NDE STRATEJİK ÖNEM

Burası Alaska ile Rusya arasındaki en yakın nokta olması nedeniyle Soğuk Savaş döneminde stratejik bir öneme sahipti.



Aradaki mesafe sadece 4,8 kilometre.



Üs, 32 binden fazla kişiye ev sahipliği yapıyor; bu da Anchorage nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor. Askeri üs bu zamana kadar birçok ABD başkanının ziyaretine de sahne oldu.



Eski Başkan Barack Obama 2015’te üsse ziyarette bulundu ve üç günlük konaklaması sırasında, Alaska eyaletinin Kuzey Kutbu Dairesi içinde yer alan kesimine ayak basan ilk ABD Başkanı oldu.



2023’te Joe Biden da 11 Eylül saldırılarının 22. yıldönümünde üsteki askerlere hitap etmişti.



DÜŞMAN ÜLKELERLE MUHATAP OLMUYOR



Zirve için Alaska'nın seçilmesinin Rusya açısından bir anlamı daha var.



Vladimir Putin buraya “düşman” ülkelerin hava sahasından geçmeden ulaşabiliyor.



Uzmanlar, Ukrayna ve Avrupa’dan uzakta olması nedeniyle, Kremlin’in Kiev’i ve AB liderlerini devre dışı bırakıp doğrudan ABD ile muhatap olma isteğiyle örtüştüğünü belirtiyor.