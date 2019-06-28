ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine ilişkin, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dan açıklama geldi.

Kremlin sözcüsü Peskov, Putin ile Trump'ın Suriye ve İdlib'deki son durumu görüştüğünü, bu bağlamda Türkiye hakkında da konuştuklarını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump ise görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Rusya ile çok iyi ilişkileri olduğuna dikkat çekti. Trump, "Birlikte daha iyi zaman geçirmek için sabırsızlanıyorum" dedi.



Trump espiri yaparak Putin'den ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmemesini de istedi.



Rus lideri Putin ise geçen seneki Helsinki zirvesinden sonra diyaloğu sürdürmek için Trump'la Osaka'daki görüşmenin iyi bir fırsat olduğunu belirtti.