Trump ve Putin görüşmesi bugün: "Birçok konuda uzlaşma sağlandı"

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda konuşacak.



Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu konuşacağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

TRUMP: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Nihai barış anlaşmasındaki birçok unsur konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti.



Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

