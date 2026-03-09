Ramazan imsakiyesi banner
Trump ve Putin telefonda görüştü. İran ve Ukrayna savaşı masada

09.03.2026 22:43

Reuters

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Ukrayna'daki savaş görüşüldü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

 

Görüşmede İran ve Ukrayna savaşları görüşüldü.

 

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in İran savaşını süratle bitirmek için farklı önerilerde bulunduğu belirtildi. 