Trump ve Putin'in Alaska zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 22.30'da Alaska'da bir görüşme gerçekleştirecek.



Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.



Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor. Kremlin tarafı görüşmenin 6-7 saat sürebileceğini belirtti. Kremlin, "Sonrasında üçlü görüşme olacaksa Alaska görüşmelerinden sonuç alınması gerek" açıklamasında bulundu.

22.10 TRUMP VE PUTİN UÇAKTAN İNDİ İki lider aynı anda uçaktan inerek yıllar sonra bir araya geldi. Aynı araca binen Trump ve Putin daha sonra üsten ayrıldı.

22.05 - ABD MEDYASINDAN YAPTIRIM İDDİASI ABD medyası, Putin'in ataşkese yanaşmaması halinde Rosneft ve Lukoil'e şirletlerine yaptırım getirilmesinin gündemde olduğunu belirtti.

21.55 - PUTİN ALASKA'YA ULAŞTI Rus lider Putin'i taşıyan uçak da Alaska'ya iniş yaptı.

21.30 - "GÖRÜŞMEYE HEYETLERDEN İKİŞER KİŞİ KATILACAK" Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ile Putin arasındaki görüşmeye heyetlerden ikişer kişi katılacağı belirtildi.



Görüşmeye ABD heyetinden Dışişleri Bakanı Rubio ve Özel Temsilci Witkoff katılacak.

Rus heyetinden ise Putin'e Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kremlin danışmanı Uşekov eşlik edecek.

21.20 - TRUMP ALASKA'YA ULAŞTI ABD Başkanı Trump'ın uçağı Alaska'ya indi. Rus hükümet uçağı da Alaska'ya ulaştı. Ancak Putin'in uçakta olup olmadığı bilinmiyor.



PUTİN, ABD-SSCB ANITINI ZİYARET ETTİ Putin, Trump ile ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştireceği görüşme öncesinde Rusya'nın doğusundaki Magadan şehrine gitti. Putin, 2. Dünya Savaşı döneminde ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasındaki askeri işbirliğini temsil eden ve Alaska-Sibirya hava yolunda hayatını kaybeden Sovyet askerleri anısına inşa edilen Alaska-Sibirya Kahramanları Anıtı'na çelenk bıraktı. Putin, daha sonra Alaska'daki görüşmeye katılmak üzere yola çıktı.

TRUMP: GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM



Alaska'ya giderken uçakta konuşan Amerikan Başkanı, Putin'in savaşın kendisine güç sağlandığını düşündüğünü söyledi. Aslında bunun ona zarar verdiğini belirtti.



Trump, zirveden “bir şeyler çıkacağını” düşündüğünü belirterek, Rusya ile iş yapılmasının savaş sona ermeden mümkün olmayacağını vurguladı.



Bir muhabirin, "Toprak takası masada olacak mı" sorusu üzerine Trump, "Bunu görüşeceğiz ama bunun kararını Ukrayna'ya bırakacağım" dedi.



Trump, güvenlik garantilerinin Avrupa ile birlikte mümkün olduğunu da belirtti. Trump, "Ateşkes istiyorum, bugün sağlanmazsa mutsuz olurum" ifadelerini kullandı.



Görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim" dedi.

