Trump ve Putin'in Alaska zirvesi
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl sonra ilk kez görüşecek. Alaska'daki görüşmenin gündeminde Ukrayna Savaşı ve iki ülke ilişkileri var. İki lider de Alaska'ya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 22.30'da Alaska'da bir görüşme gerçekleştirecek.
Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.
Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor.
Kremlin tarafı görüşmenin 6-7 saat sürebileceğini belirtti. Kremlin, "Sonrasında üçlü görüşme olacaksa Alaska görüşmelerinden sonuç alınması gerek" açıklamasında bulundu.
22.10 TRUMP VE PUTİN UÇAKTAN İNDİ
İki lider aynı anda uçaktan inerek yıllar sonra bir araya geldi.
Aynı araca binen Trump ve Putin daha sonra üsten ayrıldı.
22.05 - ABD MEDYASINDAN YAPTIRIM İDDİASI
21.55 - PUTİN ALASKA'YA ULAŞTI
21.30 - "GÖRÜŞMEYE HEYETLERDEN İKİŞER KİŞİ KATILACAK"
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ile Putin arasındaki görüşmeye heyetlerden ikişer kişi katılacağı belirtildi.
Görüşmeye ABD heyetinden Dışişleri Bakanı Rubio ve Özel Temsilci Witkoff katılacak.
Rus heyetinden ise Putin'e Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kremlin danışmanı Uşekov eşlik edecek.
21.20 - TRUMP ALASKA'YA ULAŞTI
ABD Başkanı Trump'ın uçağı Alaska'ya indi.
Rus hükümet uçağı da Alaska'ya ulaştı. Ancak Putin'in uçakta olup olmadığı bilinmiyor.
PUTİN, ABD-SSCB ANITINI ZİYARET ETTİ
Putin, Trump ile ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştireceği görüşme öncesinde Rusya'nın doğusundaki Magadan şehrine gitti.
Putin, 2. Dünya Savaşı döneminde ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasındaki askeri işbirliğini temsil eden ve Alaska-Sibirya hava yolunda hayatını kaybeden Sovyet askerleri anısına inşa edilen Alaska-Sibirya Kahramanları Anıtı'na çelenk bıraktı. Putin, daha sonra Alaska'daki görüşmeye katılmak üzere yola çıktı.
TRUMP: GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM
Alaska'ya giderken uçakta konuşan Amerikan Başkanı, Putin'in savaşın kendisine güç sağlandığını düşündüğünü söyledi. Aslında bunun ona zarar verdiğini belirtti.
Trump, zirveden “bir şeyler çıkacağını” düşündüğünü belirterek, Rusya ile iş yapılmasının savaş sona ermeden mümkün olmayacağını vurguladı.
Bir muhabirin, "Toprak takası masada olacak mı" sorusu üzerine Trump, "Bunu görüşeceğiz ama bunun kararını Ukrayna'ya bırakacağım" dedi.
Trump, güvenlik garantilerinin Avrupa ile birlikte mümkün olduğunu da belirtti.
Trump, "Ateşkes istiyorum, bugün sağlanmazsa mutsuz olurum" ifadelerini kullandı.
Görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim" dedi.
LAVROV'DAN TİŞÖRTLÜ MESAJ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önce Alaska'ya gitti.
Lavrov, zirvenin yapılacağı Anchorage'ta, üzerinde SSCB yani "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği" yazılı sweatshirt'le görüntülendi.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasının üzerinden 34 yıl geçti. Peki Lavrov, tam da zirve günü, 34 yıl önce yıkılan devletin adını üzerinde taşıyarak ne mesaj vermek istedi? Öncelikle Sovyetler Birliği, bugün artık Rusya sınırları içinde yer almayan 15 Cumhuriyetten oluşuyordu. Ukrayna da o Sovyetler Cumhuriyetlerinden biriydi.
Rusya'nın, özellikle Putin'in imparatorluk hayali olduğu biliniyor. Rusya'yı eski gücüne kavuşturmak istediği aşikar. SSCB tişörtü de bunun bir ifadesi. Ayrıca Sovyetler Birliği döneminde iki kutuplu bir dünya düzeni vardı. Sovyetler Birliği, komünist rejimleri temsilen o düzenin iki kutbundan biriydi. O dönemde Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri iki kutup yani eşit güç olarak masaya oturuyordu.
Lavrov, Trump-Putin zirvesini, iki eşit gücün buluşması olarak gördüğünü dolaylı olarak ifade etti.
ZELENSKİ: SAVAŞI SONA ERDİRME ZAMANI GELDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, "Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya gerekli adımları atmalı. ABD'ye güveniyoruz. Her zaman olduğu gibi, olabildiğince üretken bir şekilde çalışmaya hazırız" dedi.
