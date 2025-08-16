Trump ve Putin'in Alaska zirvesi: Ukrayna için anlaşma mesajı yok

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da tarihi zirve için bir araya geldi.



Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Zirve çok sayıda gazeteci tarafından izlendi. ABD'li gazetecilerin Putin'e havaalanından itibaren sert sorular yöneltmesi, Zelenski'nin Beyaz Saray'da, bir gazeteci tarafından sert sözlerle eleştirilmesine benzetildi.

Rus basını Putin'in vücut dile üzerinden yorumlar yaptı, Rus liderin Trump'ın sert el sıkışması, kendisine çekmesi gibi "taktiklerini" yutmadığını yazdı. Rus medyasında liderlerin hereketleri, yürüyüşleri, el hareketleri üzerinden yorumlar yapıldı.