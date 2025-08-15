Trump ve Putin'in Alaska zirvesi: Lavrov'dan tişörtlü mesaj

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 22.30'da Alaska'da bir araya gelecek. Rus heyeti, iki liderin bir araya geleceği Alaska’ya ulaştı. Heyette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.



Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor.



PUTİN, ABD-SSCB ANITINI ZİYARET ETTİ



Putin, Trump ile ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştireceği görüşme öncesinde Rusya'nın doğusundaki Magadan şehrine geldi. Putin, 2. Dünya Savaşı döneminde ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasındaki askeri işbirliğini temsil eden ve Alaska-Sibirya hava yolunda hayatını kaybeden Sovyet askerleri anısına inşa edilen Alaska-Sibirya Kahramanları Anıtı'na çelenk bıraktı. Putin, daha sonra Alaska'daki görüşmeye katılmak üzere yola çıktı.



TRUMP: GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM



Alaska'ya giderken uçakta konuşan Amerikan Başkanı, Putin'in savaşın kendisine güç sağlandığını düşündüğünü söyledi. Aslında bunun ona zarar verdiğini belirtti.



Trump, zirveden “bir şeyler çıkacağını” düşündüğünü belirterek, Rusya ile iş yapılmasının savaş sona ermeden mümkün olmayacağını vurguladı.



Bir muhabirin, "Toprak takası masada olacak mı" sorusu üzerine Trump, "Bunu görüşeceğiz ama bunun kararını Ukrayna'ya bırakacağım" dedi.



Trump, güvenlik garantilerinin Avrupa ile birlikte mümkün olduğunu da belirtti. Trump, "Ateşkes istiyorum, bugün sağlanmazsa mutsuz olurum" ifadelerini kullandı.



Görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim" dedi.

