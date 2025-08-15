Trump ve Putin'in Alaska zirvesi: Lavrov'dan tişörtlü mesaj
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl sonra ilk kez baş başa görüşecek. Alaska'daki görüşmenin gündeminde Ukrayna Savaşı ve iki ülke ilişkileri var. Trump, Putin ile görüşmesinden sonuç çıkacağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ise tişörtlü mesajı dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 22.30'da Alaska'da bir araya gelecek.
Rus heyeti, iki liderin bir araya geleceği Alaska’ya ulaştı. Heyette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.
Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor.
PUTİN, ABD-SSCB ANITINI ZİYARET ETTİ
Putin, Trump ile ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştireceği görüşme öncesinde Rusya'nın doğusundaki Magadan şehrine geldi.
Putin, 2. Dünya Savaşı döneminde ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasındaki askeri işbirliğini temsil eden ve Alaska-Sibirya hava yolunda hayatını kaybeden Sovyet askerleri anısına inşa edilen Alaska-Sibirya Kahramanları Anıtı'na çelenk bıraktı.
Putin, daha sonra Alaska'daki görüşmeye katılmak üzere yola çıktı.
TRUMP: GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM
Alaska'ya giderken uçakta konuşan Amerikan Başkanı, Putin'in savaşın kendisine güç sağlandığını düşündüğünü söyledi. Aslında bunun ona zarar verdiğini belirtti.
Trump, zirveden “bir şeyler çıkacağını” düşündüğünü belirterek, Rusya ile iş yapılmasının savaş sona ermeden mümkün olmayacağını vurguladı.
Bir muhabirin, "Toprak takası masada olacak mı" sorusu üzerine Trump, "Bunu görüşeceğiz ama bunun kararını Ukrayna'ya bırakacağım" dedi.
Trump, güvenlik garantilerinin Avrupa ile birlikte mümkün olduğunu da belirtti.
Trump, "Ateşkes istiyorum, bugün sağlanmazsa mutsuz olurum" ifadelerini kullandı.
Görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim" dedi.
LAVROV'DAN TİŞÖRTLÜ MESAJ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önce Alaska'ya gitti.
Lavrov, zirvenin yapılacağı Anchorage'ta, üzerinde SSCB yani "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği" yazılı sweatshirt'le görüntülendi.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasının üzerinden 34 yıl geçti. Peki Lavrov, tam da zirve günü, 34 yıl önce yıkılan devletin adını üzerinde taşıyarak ne mesaj vermek istedi? Öncelikle Sovyetler Birliği, bugün artık Rusya sınırları içinde yer almayan 15 Cumhuriyetten oluşuyordu. Ukrayna da o Sovyetler Cumhuriyetlerinden biriydi.
Rusya'nın, özellikle Putin'in imparatorluk hayali olduğu biliniyor. Rusya'yı eski gücüne kavuşturmak istediği aşikar. SSCB tişörtü de bunun bir ifadesi. Ayrıca Sovyetler Birliği döneminde iki kutuplu bir dünya düzeni vardı. Sovyetler Birliği, komünist rejimleri temsilen o düzenin iki kutbundan biriydi. O dönemde Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri iki kutup yani eşit güç olarak masaya oturuyordu.
Lavrov, Trump-Putin zirvesini, iki eşit gücün buluşması olarak gördüğünü dolaylı olarak ifade etti.
ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, "Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya gerekli adımları atmalı. ABD'ye güveniyoruz. Her zaman olduğu gibi, olabildiğince üretken bir şekilde çalışmaya hazırız" dedi.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: GÖRÜŞME 6-7 SAAT SÜREBİLİR
Zirve öncesi Kremlin'den de açıklamalar geldi.
Putin ve Trump arasındaki görüşmenin 6-7 sürebileceği ve görüşmeye danışmanların da katılacağı bilgisini veren Kremlin, "Sonrasında üçlü görüşme olacaksa Alaska görüşmelerinden sonuç alınması gerek" açıklamasında bulundu.
Kremlin elçisi Dmitriev, "Trump-Putin görüşmesi öncesi mücadeleci bir ortam var. Görüşmeler sadece Ukrayna'yı değil, Rusya-ABD ilişkilerinin tamamını kapsayacak" dedi.
