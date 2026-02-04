Trump ve Şi telefonda görüştü

Çin haber ajansı Xinhua, Devlet Başkanı Şi'nin, ABD'li mevkidaşı Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.



Görüşmenin, Şi'nin gün içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından gelmesi dikkati çekti.



Şi, görüşmede, uluslararası durumun giderek çalkantılı hale geldiği bir dönemde Rusya'ya sorumlu büyük güçler olarak birlikte hareket etme çağrısı yapmıştı.

Çin-Rusya ilişkileri için yeni yol haritası çizmek üzere çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Şi, tarafların daha derin stratejik koordinasyon ve daha proaktif yaklaşımla ilişkilerin doğru yolda devam eden gelişimini sürdürmesi gerektiğini belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de giderek karmaşıklaşan ve kırılgan hale gelen uluslararası durum karşısında Rusya'nın Çin ile Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS gibi çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.