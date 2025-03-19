Trump ve Zelenski kavgadan sonra ilk kez görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray’daki tartışmanın ardından ilk kez konuştu.



Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Zelenski ile görüşmesinin yaklaşık bir saat sürdüğünü ve ‘çok iyi geçtiğini’ açıkladı.



Trump ayrıca, görüşmenin büyük bir kısmının, bir gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı konuşma üzerine şekillendiğini söyledi:



"Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile çok iyi bir telefon görüşmesini yeni tamamladım. Yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmemizin büyük bir bölümü, dün Başkan Putin ile yapılan telefon konuşmasına dayanıyordu ve Rusya ile Ukrayna’nın talepleri ve ihtiyaçları konusunda uyum sağlamaya yönelikti."



Trump ayrıca, "Sürecimiz oldukça iyi ilerliyor ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz'dan bir açıklama yapmalarını isteyeceğim. Bu açıklama yakında yayımlanacak” ifadelerini kullandı.



TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Trump’ın dün Putin’le yaptığı 2.5 saatlik görüşmede Ukrayna ile karşılıklı olarak 175'er savaş esirinin takas edilmesi ve enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 günlüğüne durması kararlaştırılmıştı.

Söz konusu esirlerin takası bugün gerçekleştirildi.



Görüşmede ayrıca Putin'in iki ülke buz hokeyi takımları arasında ABD'de maç organizasyonu yapılması fikrini sunduğu ve Trump’ın da bu öneriyi desteklediği belirtilmişti.

