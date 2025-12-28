Trump ve Zelenskiy Florida'da bir araya geliyor

2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşında barış yapılabilmesi için Avrupa ve Amerika'da birçok lider diplomatik çaba gösterdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geliyor.

Zelenskiy gazetecilere verdiği demeçte, Trump'ın Florida'daki konutunda yapılacak görüşmede Ukrayna'nın doğusundaki tartışmalı Donbas bölgesinin kaderinin yanı sıra Zaporijya nükleer santralinin geleceği ve diğer konuları ele almayı planladığını söyledi. Rusya, Ukrayna'dan Donbas'ın tamamını hatta Kiev'in konrtolundeki bazı bölgelerinde kendilerine teslim edilmesi konusunda ısrarcı olmuştu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy toprak verme konusunda taviz vermemek adına görüşmelerini sürdürüyor.

RUSYA UKRAYNA'DAN TOPRAK İSTİYOR

Kiev ve Washington birçok konuda anlaşmaya vardı ve Zelenskiy Cuma günü 20 maddelik planın %90'ının tamamlandığını söyledi. Ancak Rusya'ya hangi toprakların verileceği ya da verilmeme hususu hâlâ çözüme kavuşmadı.Moskova Donbas'ın tamamını ele geçirmekte ısrar ederken, Kiev haritanın mevcut savaş hatlarında dondurulmasını istiyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in de barış için Ukrayna'dan uymasını istediği bazı şartlar bulunuyor. Putin, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, barış anlaşmasının 2024'te ortaya koyduğu şartlara dayanması gerektiğini düşündüğünü söyledi: Ukrayna'nın Donbas, Zaporizhzhia ve Kherson bölgelerinin tamamından çekilmesi ve Kiev'in NATO'ya katılma amacından resmen vazgeçmesini şart koşuyor.

ZELENSKİY REFERANDUMA KARŞI OLUMLU

20 maddelik planda olarak bahsedilen barış çalışmaları aslında Rusya öncülüğünde 28 madde olarak ortaya atılmıştı ancak Ukraynalı yetkililer ve ABD'li müzakereciler arasında yapılan görüşmeler sonucunda Kiev için daha elverişli olan 20 maddelik bir plan ortaya çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Cuma günü Axios'a verdiği demeçte, Ukrayna güçlerinin Donbas'tan tamamen çekilmesi yönündeki ABD önerisini yumuşatmayı hala umduğunu söyledi. Bunun başarısız olması durumunda, Zelenskiy, haftalarca süren müzakerelerin sonucu olan 20 maddelik planın tamamının referandum oylamasına sunulması gerektiğini belirtti. Zelenskiy'nin yaptığı açıklamada referanduma olumlu bakması önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.