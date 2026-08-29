Trump, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptıklarını açıkladı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile konu hakkında yakın şekilde çalıştığını kaydetti.

ABD'nin, özel sektörle kurulan ortaklık aracılığıyla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladığını aktaran Trump, "Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına az önce imza attık!" ifadesini kullandı.

Trump, anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ve ülkenin petrol arzını önemli ölçüde güçlendireceğini savundu.



MADURO SONRASI VENEZUELA

ABD özel kuvvetlerinin 3 Ocak’ta başkent Karakas’a düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro New York’a kaçırıldı.



Kaçırılmasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini devraldı.



ABD ile işbirliğine hazır olduğunu vurgulayan Rodriguez, "ABD ve Venezuela halklarının yararına olacak şekilde, ikili işbirliğini güçlendirecek bir gündem üzerinde birlikte çalışmaya yönelik nazik niyetinden dolayı Başkan Donald Trump ’a teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.