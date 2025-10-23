Trump: "Venezuela'ya karadan müdahale edeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığı ile suçladığı Venezuela'ya yönelik yeni bir çıkış yaptı.

Trump Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada yakında Venezuala'ya karadan müdahale edeceklerini duyurdu. Trump BİR soru üzerine yaptığı açıklamada "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz" ifadelerini kullandı.



Trump, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasına ilişkin bir soruya ise, "Bu doğru değil. Hayır, yanlış" şeklinde yanıt verdi.



DENİZ GÜCÜ GÖNDERMİŞTİ



ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.



ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.



ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.