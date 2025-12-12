Trump Venezuela'yı yine tehdit etti. "Karadan saldırı yakında"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ülkesine geldiğini savunduğu uyuşturucu trafiğini sona erdirmek için Karayipler'de düzenledikleri operasyonlara ek olarak karadan saldırılara yakında başlayacaklarını söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD ordusunun Venezuela açıklarında el koyduğu petrol tankerine ilişkin bir soruya yanıt veren ABD başkanı, bunun sadece uyuşturucu trafiğini engellemekle ilgili olmadığını söyledi.

Trump, "(Venezuela'dan) Uyuşturucu kaçakçılığına bakarsanız, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yüzde 92 azalmış durumda. Artık karadan da (saldırılar) başlatacağız. Çok yakında karada da başlayacak." diye konuştu ancak detay vermedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de petrol tankerine, "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

Donald Trump yönetimi, halihazırda Karayipler ve Doğu Pasifik'te donanma ve hava unsurlarının görev aldığı bir "uyuşturucuyla mücadele operasyonu" yürütüyor. Eylül ayı başından bu yana bölgedeki uluslararası sularda 20'den fazla tekneye saldırılar düzenlendi ve bu saldırılarda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4.5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

"İRAN'I ETKİSİZ HALE GETİRMESEYDİK GAZZE'DE BARIŞ OLMAZDI"

Donald Trump ayrıca Gazze'de sağlanan ateşkesin İran'ın nükleer kapasitesinin "ortadan kaldırılmasından" sonra mümkün olduğunu savundu.

"Gazze konusunda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Orta Doğu'da şu anda gerçek bir barış var. 59 ülke bunu destekliyor, bu daha önce hiç olmamıştı." diyen Trump, Hamas konusunda inisiyatif alabilecek ülkeler olduğunu ve bu süreçte bu ülkelerle birlikte çalıştıklarını ifade etti. Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin, "Barışı mümkün kılan şey şu oldu, herkes İran'dan korkuyordu ama artık İran'dan korkmuyorlar." yorumunu yapan ABD Başkanı, "İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, (bölge ülkelerinin) anlaşma yapması mümkün olmazdı." ifadesini kullandı.

"ANLAŞMA FIRSATINI KAÇIRDI"

ABD Başkanı Trump, İran'ı hedef almalarından önce bu ülke ile anlaşma yapmaya "makul bir seviyede" yakın olduklarını anlatarak, "O zaman anlaşma yapsalardı şimdi çok daha iyi durumda olurlardı. Harika bir anlaşma yapabilirlerdi ama bu fırsatı kaçırdılar." değerlendirmesini yaptı. İran'ın artık "korkulan" bir ülke olmadığını savunan Trump, bu ülkenin tüm nükleer kapasitesini "yok ettiklerini" ancak Tahran yönetiminin yeniden nükleer çalışmalara geri döneceğini söyledi. Trump, İran'ın anlaşma yapmaması durumunda nükleer çalışmalarını "bir kez daha yok edeceklerini" dile getirdi.