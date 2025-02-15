Trump: Verdiğim süre bugün doluyor, İsrail ne yapacağına karar vermeli

ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de bugün Hamas tarafından serbest bırakılan esirlerden birinin Amerikan vatandaşı olduğunu söyledi.



Truth Social sosyal paylaşım sitesinde açıklama yapan Trump, bunun geçen hafta hiçbir rehineyi serbest bırakmayacakları yönündeki açıklamalarından farklı olduğunu söyledi.



Trump, İsrail'de bugün üç rehine serbest bırakıldı. Tümünün bırakılması için verdiğim süre bugün saat 12:00'de doluyor. İsrail bu konuda ne yapacağına karar vermeli" ifadelerini kullandı.



ABD’nin İsrail’in alacağı kararı destekleyeceğini sözlerine ekledi.