Trump Washington'da devriye gezecek

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da "güvenliği artırmak" amacıyla alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Trump, Washington'ın güney bölgesinde bulunan Park Polisi Anacostia Operasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.



Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Trump, kısa süre içinde Washington'ı çok güvenli bir hale getirdiklerini savundu.



"ŞİMDİYE KADARKİ EN İYİ BAŞKENT"



"Şimdiye kadarki en iyi başkente sahip olacağız." diyen Trump, kentte Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi ve polis sayısının düzenlenmesinin ardından kısa zamanda suç oranlarını "ciddi oranda" düşürmeyi başardıklarını ifade etti.



Başkanlık koltuğuna oturmasıyla ABD'nin yeniden "saygı duyulan bir ülke" haline geldiğini idida eden Trump, görüştüğü devlet başkanlarının kendisine sürekli bunu anlattığını söyledi.

ÇİMLER YENİLENECEK

Ayrıca Park Polisi'ne bağlı parklardaki çimlerin yenileneceğini vurgulayan Trump, "Bu dünyada kimse çimler konusunda benden daha fazla şey bilemez." diyerek, sahip olduğu golf tesislerinden örnek verdi.



Önlemleri denetleyen ABD Başkanı, havanın kararmasının ardından kolluk güçleri ile birlikte kentte devriye gezecek.

Başkan Trump, önceki hafta "Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek" gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 Ulusal Muhafız göndermişti.



Buna karşılık kentin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentteki suç oranlarının yüksek olmadığını ve Trump'ın adımının kentteki asayiş durumuyla orantısız olduğunu savunmuştu.

