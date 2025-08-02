Trump: Witkoff, kıtlık ve gıda temini için Gazze'de

Derinleşen açlık krizinin ortasında, ABD'li diplomatlar Gazze'yi ziyaret etti.



Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff,

ABD ve İsrail destekli yardım dağıtım sistemini denetlemek üzere Gazze’ye gitti.



Witkoff'a Gazze'deki temaslarında ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de eşlik etti.



İkili ABD ve İsrail destekli yardım dağıtım sistemini yerinde denetledi.



Amerikalı büyükelçi Huckabee de Gazze temaslarıyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi.



Trump'ın özel temsilcisinin, İsrail'in ardından Rusya'ya gitmesi bekleniyor.



"YARDIM PLANI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"



ABD Başkanı Donald Trump da Witkoff'un Gazze'yi ziyareti hakkında konuştu.

Yardımlarla ilgili bir plan üzerine çalıştığını duyurdu.



Trump "Steve Witkoff ile konuştum. Birçok kişiyle harika toplantılar yaptı. Toplantının ana konusu gıda yardımıydı, bunları size daha sonra anlatacağım, ama temelde halka gıda ulaştırmak için toplantılar yaptı." dedi.