Trump: Xi yakın zamanda ABD'ye gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi'nin ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Kennedy Center'ın yönetim kurulu toplantısında konuşan Trump, Çin devlet Başkanı Xi Jinping'in "yakın gelecekte" ABD'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Konuyla ilgili Çin tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trump, ikinci kez ABD Başkanı olarak göreve başladığı yemin törenine de Xi'yi çağırmıştı. Çin lideri, törene bizzat katılmamış, ancak yerine Başkan Yardımcısı Han Zheng'i göndermişti.



Xi'nin ABD'ye gidip gitmeyeceği bir süredir tartışma konusuydu.