Trump: Yakında Kazma Dağı bölgesini vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump , ‘’İran henüz bir şey görmedi. Yakında Kazma Dağı bölgesini vuracağız.'' dedi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in ABD'ye oldukça kritik bir istihbarat ilettiğini yazdı.

Bu istihbarat, "İran, Haziran 2025'te 12 gün savaşının ardından binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağındaki nükleer tesisine taşıdı." yönünde.

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