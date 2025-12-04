Trump yanlısı senatörün "çifte vatandaşlık yasası" önerisi kriz yarattı: Melania ve Barron Trump'ı etkileyecek

Cumhuriyetçi senatör Bernie Moreno’nun hazırladığı 2025 Özel Vatandaşlık Yasası, hiçbir ABD vatandaşının başka bir ülkenin vatandaşlığını taşıyamayacağını öngörüyor.

Tasarıya göre çifte vatandaşlar 1 yıl içinde yabancı vatandaşlıklarını bırakmak zorunda kalacak, aksi halde Amerikan vatandaşlıklarını kaybetmiş sayılacaklar.

Ancak Moreno’nun fark etmediği kritik nokta, Melania Trump ve Barron Trump'ın hala hem ABD hem Slovenya vatandaşı olması.

Melania Trump 2006’da ABD vatandaşlığına geçmiş olsa da Slovenya pasaportunu koruyor.

Güncel haberlere göre Barron Trump’ın Slovenya vatandaşlığı da Melania tarafından sonradan başvuru yapılarak alınmış; böylece Barron’ın eğitim, çalışma ve miras gibi konularda Avrupa’da daha fazla seçeneğe sahip olması amaçlanmış.

“YALNIZCA ABD'YE SADAKAT”

Kolombiya doğumlu olan ve daha sonra ABD vatandaşlığına geçen Moreno, tasarıyı ulusal sadakat meselesi olarak savunuyor. Moreno, Fox News’e yaptığı açıklamada ABD vatandaşlığının “hayatının en büyük onurlarından biri” olduğunu, bir Amerikalının “yalnızca ABD’ye sadakat göstermesi gerektiğini” ve çifte vatandaşlığın “bölünmüş bağlılıklar yarattığını” söyledi.

ABD’de şu anda çifte vatandaşlığa sahip olmak tamamen yasal ve yaygın. Hiçbir Amerikan vatandaşı uluslararası hukuk ve Anayasa gereği zorla vatandaşlıktan çıkarılamıyor. Bu nedenle tasarı hem hukuki hem siyasi olarak ciddi engellerle karşı karşıya.

MELANIA TRUMP'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Melania Trump’ın önceki göçmenlik avukatı Michael Wildes da, ewsweek’e verdiği röportajda tasarının doğuştan çifte vatandaş olan milyonlarca Amerikalıyı yok saydığını vurgulayarak, “Yasaya dönüşmeyen bir tasarı sadece kağıt parçasıdır" ifadelerini kullandı.