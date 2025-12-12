Trump yapay zeka kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yapay zeka çalışmalarıyla ilgili yasal düzenlemelerin eyaletler düzeyinde değil federal olarak yapılmasını ve merkezi bir onay mekanizmasının işletilmesini öngören kararnameye imza attı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende yapay zeka ile ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı. ABD'nin yapay zeka alanında birçok önemli adım attığını ancak bu adımları eyaletlere göre çok farklı şekillerde hayata geçirildiğini belirten Donald Trump, eyaletler arasındaki yasal düzenleme farklılıklarının karmaşa yarattığını savundu.

Federal düzeyde oluşturulacak bir "merkezi onay sisteminin", yapay zeka yatırımlarının daha hızlı şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacağını ifade eden ABD Başkanı, bu yolla "ulusal bir çerçeve" inşa etmiş olacaklarını söyledi.

"ÇİN BİRLEŞİK, TEK OY Şİ'DE"

Oval Ofis'teki imza töreninde konuşan Trump, "Bu konuda birleşik olmalıyız. Çin birleşik çünkü tek bir oyları var ve o da Devlet Başkanı Şi'ye (Cinping) ait. Bizim sistemimiz ise farklı." dedi.

Beyaz Saray yapay zeka ve kripto yöneticisi David Sacks ise kararın yönetime, "sıkıntılı eyalet düzenlemelerine karşı koymak için birçok yasal imkan" sağlayacağını ifade etti.