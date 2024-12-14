Trump: Yaz saati uygulamasını kaldırmalıyız

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, yaz saati uygulamasını maliyetli bulduğunu belirtti.

Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra uygulamanın kaldırılması için çalışılacağını ifade etti.

Açıklamasında, “Cumhuriyetçi Parti, Yaz Saati Uygulamasını ortadan kaldırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir! Yaz Saati Uygulaması sakıncalıdır ve milletimiz için çok maliyetlidir.” dedi.

ABD'DE YAZ SAATİ UYGULAMASI

ABD'de bazı Cumhuriyetçi senatörler, uzun zamandır yaz saati uygulamasının kaldırılması için Kongre'ye çağrıda bulunuyordu.



ABD'de uygulanan yaz saati uygulaması bu yıl 10 Mart günü başladı ve 3 Kasım 2024 günü saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erdi.



ABD'de 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde uygulanan yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde uygulanmaya başladı.