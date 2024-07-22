Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

ABD Başkan adayı Donald Trump , yaptığı açıklamada, “Yeni bir gün ve Joe Biden dün yarışı bıraktığını hatırlamıyor. Kampanya programını talep ediyor ve Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile 3. Dünya Savaşı'nın olası başlangıcına ilişkin görüşmeler ayarlıyor. Biden 'keskin, kararlı, enerjik, öfkeli ve gitmeye hazır” dedi.

BIDEN YARIŞTAN ÇEKİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden, siyaset sahnesinden pazar günü sosyal medya hesabında yayınladığı bir duyuru ile yalnız başına çekildi.

Felaket olarak nitelenen bir tartışma performansı ve bir dizi gaftan sonra Biden, aday olacağı ve kazanacağına yönelik ısrarlı tavrını sürdürüyordu.

Ancak daha sonra Covid-19 için karantinada olduğu evinden bir sosyal medya mesajı yayınlayarak çekilme kararını kamuoyu ile paylaştı.

Daha önce hiçbir başkan seçime bu kadar yakın bir tarihte adaylıktan çekilmemişti.