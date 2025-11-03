Trump yeni hedefi Meksika: Kartellere operasyon hazırlığı iddiası

ABD basınına göre Başkan Donald Trump, Meksika'yı hedef tahtasına oturttu.

Washington yönetiminin, Meksika'da uyuşturucu kartellerini hedef alan ve kara operasyonlarını da içeren harekat planladığı öne sürüldü.



NBC News kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Meksika'ya kara operasyonlarını da içeren harekat planı kapsamında eğitimlerin başladığı iddia edildi.



ABD'nin, harekat kapsamında Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarları ve kartelleri hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemeyi planladığı öne sürülen haberde, harekata Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı (JSOC) ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) kuvvetlerinin katılımının planlandığı öne sürüldü.



Harekatın kapsamı hakkında görüşmelerin devam ettiği, nihai kararın henüz verilmediği belirtildi.

PASİFİK VE KARAYİPLERDE OPERASYONLAR

ABD'nin, uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla eylülden bu yana Karayipler bölgesi ve Pasifik'te düzenlediği operasyonlarda 57 kişi hayatını kaybetti.



ABD'nin operasyonlarına karşılık hem Venezuela hem de Kolombiya'dan gelen açıklamalar, öldürülen bu kişilerin çoğunlukla uyuşturucu kaçakçısı değil, göçmen ya da balıkçılar olduğu iddia ediliyor.