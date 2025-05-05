Trump yeniden açıyor: Alcatraz hapishanesinden kaçış imkansız mı?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alcatraz’ın “hukukun, düzenin ve adaletin sembolü” olacağını belirtti. Bu planın, federal mahkumlar ve göçmen gözaltı sisteminde yapılmak istenen daha geniş kapsamlı planlarının bir parçası olduğu ifade ediliyor.

HAPİSHANENİN TARİHİ

Alcatraz, 19. yüzyılın ortalarında askeri bir cezaevi olarak kuruldu ve daha sonra yüksek güvenlikli bir hapishane olarak faaliyet gösterdi. 1934 ile 1963 yılları arasında faaliyette bulunan hapishane, Al Capone ve “Makineli Tüfek” Kelly gibi ünlü suçlulara ev sahipliği yaptı. Ortalama 260-275 mahkum barındıran cezaevinde genellikle başka cezaevlerinde kurallara uymayan ya da kaçma riski yüksek suçlular tutuluyordu.



Hapishanede mahkumlar tek kişilik hücrelerde tutuluyor, günlük programları sıkı kurallarla yönetiliyordu. Mahkumlara sadece yemek, giyecek, barınma ve sağlık hizmeti tanınıyor, diğer tüm imkanlar ayrıcalık sayılıyordu.