Trump yine Fed'i hedef aldı. "Ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemdeki başkanının faiz oranlarını belirleme konusunda kendisiyle istişare etmesi gerektiğini, bir yıl sonra politika faizinin yüzde 1 veya daha düşük seviyede olmasını istediğini söyledi.

Trump, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Fed'in başına geçecek muhtemel isimler hakkında değerlendirmeler yaptı. Fed'in bir sonraki başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh veya Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i seçme eğiliminde olduğunu belirten ABD Başkanı Trump, listesinin başında Warsh'ın bulunduğunu söyledi.

"Kevin ve Kevin var. Bence iki Kevin de harika. Harika olan birkaç kişi daha var." diyen Trump, Warsh'ın faizlerin düşürülmesi gerektiğini düşündüğünü, konuştuğu diğer herkesin de aynı düşüncede olduğunu anlattı.

"ABD EN DÜŞÜK FAİZE SAHİP OLMALI"

ABD Başkanı, Fed'in yeni başkanının faiz oranlarını belirleme konusunda kendisiyle istişare etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu artık genellikle yapılmıyor. Eskiden rutin olarak yapılırdı. Yapılması gerekir. Bu, bizim söylediğimiz her şeyi aynen yapması gerektiği anlamına gelmiyor ama sonuçta ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim." ifadelerini kullandı.

Bir yıl sonra faizlerin nerede olmasını istediği sorulduğunda Trump, "Yüzde 1 ve belki onun da altında." dedi. Faiz indirimlerinin ülkenin 30 trilyon dolarlık kamu borcunun finansman maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacağını vurgulayarak, ABD'nin dünyadaki en düşük faize sahip olması gerektiğini dile getirdi.

"ÇOK BAŞARILIYIM, ÇOK PARA KAZANDIM"

Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde de Fed'in faiz kararları konusunda nasıl bir rol oynamak istediğine dair soruyu yanıtlayan ABD Başkanı Trump, çok başarılı olduğunu ve çok para kazandığını, rolünün en azından "tavsiye vermek" olması gerektiğini ifade etti.

Trump, "Fed'in başındaki kişiyle ya da Fed ile konuşmada kesinlikle bir rolüm olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'ı sık sık hedef alan Trump, daha önce "Tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok." demişti. Powell'ı görevden almayı planladığı da iddia edilen Trump, böyle bir planının olmadığını ancak Fed başkanının istifa etmesinin "harika" olacağını söylemişti,