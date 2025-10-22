Trump yine Mamdani'yi hedef aldı: Belki 4 yıl sonra komünist bir başkanınız olur

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, New York'ta yaklaşan belediye başkanlığı seçimlerini de değerlendirdi.



Demokratların adayı Mamdani'nin, son anketlerde, rakipleri eski New York Valisi Andrew Cuomo (bağımsız) ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa'nın önünde olduğuna işaret eden Trump, Mamdani'nin seçimleri kazanabileceğini belirtti.



Seçimleri kazanıp belediye başkanı olması halinde Mamdani ile görüşmeye açık olduğunu kaydeden ABD Başkanı, Mamdani'nin "komünist" bir siyasetle başarılı olamayacağını savundu.



"Anketlere baktım ve görünüşe göre, New York'un belediye başkanı bir komünist olacak. Çok ilginç olacak ama iyi haber şu ki, her şeyin Beyaz Saray'dan geçmesi gerekiyor." diyen Trump, "1000 yıl boyunca (komünizm) birçok kez denendi ve hiçbir zaman işe yaramadı, bu yüzden şimdi de işe yaramayacak." yorumunu yaptı.



Mamdani'yi "komünizm" üzerinden hedef almaya devam eden Trump, "Asıl soru şu: Demokrat mı, komünist mi tercih ederim? Ben komünistlerden çok demokratları tercih ederim." değerlendirmesini yaptı.



Mamdani'nin siyasi yükselişine de vurgu yapan Trump, "Belki 4 yıl sonra başkanlığa aday olur. Komünist bir başkanınız olurdu. Bu ilginç olurdu ama bunun olacağını sanmıyorum." diye konuştu.



MÜSLÜMAN ADAY MAMDANİ'NİN ÖN SEÇİMLERİ KAZANMASI



New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanı ön seçimini, kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman Zohran Mamdani kazanmıştı.



Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı. Bunun üzerine Cuomo, yarışa bağımsız aday olarak devam edeceğini açıklamıştı.



New York Belediye Başkanı Eric Adams ise hakkında daha önce açılan yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Demokrat Parti'den çekilerek ön seçimlere girmemiş, bağımsız aday olarak yarışa katılacağını duyurmuş ancak daha sonra yarıştan çekilmişti.



33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.



Son anketler, Zohran Mamdani'nin yarışta Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa'nın önünde olduğunu gösteriyor.