Trump yine muhabirlere hakaret etti: "Çirkinsin"

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times’ta yayımlanan ve ikinci döneminde halkın karşısına daha az çıktığını öne süren haber nedeniyle gazetenin muhabiri Katie Rogers’a sert ifadelerle yüklendi.

NYT muhabiri Rogers’ın 79 yaşındaki Trump’ın ilk dönemine kıyasla daha az kamuoyu önüne çıktığını anlatan haberi üzerine Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yazdığı mesajda gazeteyi hedef aldı.

“Başarısız New York Times’taki ucubeler yine iş başında.” diyen Trump, haberi “itibar suikastı” olarak niteledi.

“İÇTEN DE DIŞTAN DA ÇİRKİN”

Enerjisini kaybettiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten Trump, "Bu ucuz gazete halkın düşmanıdır. Haberin yazarı Katie Rogers yalnızca hakkımda kötü şeyler yazmakla görevlendirilmiş, içten de dıştan da çirkin, üçüncü sınıf bir muhabir.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, bir gün yaşlanıp enerji kaybı yaşamasının “herkes gibi” mümkün olduğunu kabul etse de bunun “bugün olmadığını” söyleyerek, yakın zamanda “kusursuz bir fizik muayeneden ve kapsamlı bir bilişsel testten başarıyla geçtiğini” öne sürdü.

BIDEN'A YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ HATIRLATILDI

Haberde, Trump’ın Demokrat rakibi Joe Biden’ın başkanlığı boyunca yaşına, kamu önüne az çıkmasına ve zihinsel yeterliliğine yönelik eleştirilerinin altı çiziliyor.

Trump geçtiğimiz hafta da, Jeffrey Epstein’la ilişkisine dair sorular yönelten bir Bloomberg muhabirine Air Force One’da “piggy” (domuzcuk) diyerek tepki göstermiş ve eleştiri toplamıştı.