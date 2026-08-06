Trump yine tehdit etti. "İran'la anlaşmayı tercih ediyorum ama saldırı da masada"

İran savaşında yeniden başlayan müzakerelerde ilerleme kaydedilirken, ABD Başkanı Donald Trump tehditlerine devam etti.

ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen ekonomi temalı bir etkinlikte konuşan Trump, İran gündemine de değindi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Donald Trump, "Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum." dedi.

Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı" başlatmaya hazır olduklarını, ancak Körfez liderlerinden ve İranlı yetkililerden gelen saldırıyı durdurma ve görüşme talebine olumlu karşılık vererek planladıkları saldırıları askıya aldığını savundu. "Beni aradılar ve lütfen bunu yapmayın konuşalım dediler. Biz şu anda görüşüyoruz. Bakalım ne olacak, ama bize saygı gösteriyorlar." ifadelerini kullanan Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı "sert şekilde" vurmaya hazır olduklarını yineledi.

ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını bir kez daha dile getirerek, temel amaçlarının bu olduğunu savundu.

HÜRMÜZ'DE ANLAŞMA YAKIN

Öte yandan İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusundaki görüşmeler de sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi "Rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız" açıklaması yaptı. Bekayi, "Üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız" dedi. Anlaşma konusunda İran dini lideri Hamaney'in yanıtı bekleniyor.

Bekayi, ABD'nin anlaşmaya dahil olmadığını söylese de Trump, Tahran'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Orta Doğu'daki kritik sürecin 48 saat içinde netleşeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını söylemişti.