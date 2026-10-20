Trump yine Zelenski'ye yüklendi. "Savaşı durdurmak istemiyor"

ABD Başkanı Donald Trump , ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi seçmenlerle bir araya gelmek üzere Kansas’a yapacağı ziyaret için Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Trump, "Ukrayna konusunda Putin ile müzakere halindeyiz. Müzakerelerin ortasındayken bu süreci yarıda kesmek istemiyorum. Bu arada bunu her an, derhal yapma hakkım var. İşler yolunda gitmezse bunu her zaman yapabilirim." dedi.



TRUMP, PUTİN, Şİ GÖRÜŞMESİ



ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Çin’de üçlü bir görüşme yapmaya sıcak baktığını açıkladı. Konuya ilişkin bir soruya cevabında Trump, "Bunu yaparım. Pek de Ukrayna için sayılmaz, çünkü açık konuşmak gerekirse Rusya, Ukrayna konusunda iyi davrandı ve pek bir şey yapmış sayılmaz. Çin için de aynı şey geçerli. Bu toplantı, nükleer silahlar ve nükleer silahsızlanmayı konuşmak için yapılır. Nükleer silahsızlanma temelinde bir toplantı planlanabilir ve yapılabilirse bu dünya için çok olumlu bir şey olur. Dolayısıyla, yapmak isterlerse ben de katılırım. Bunu az önce duydum. Böyle bir toplantı yapmak isterlerse, sanırım Çin’de düzenlenir." dedi.



Ukrayna’ya sağlanan Starlink uydu hizmetinde kesintiyi kimin emrettiğini araştırıp araştırmadığı sorusuna Trump, "Bilmiyorum ama öğrenmek isterim" şeklinde cevap verdi.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin ABD’nin yaptırımlara muafiyet tanıyarak Putin’i desteklediğini açıklamasına yorumu sorulan Trump, "Ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasını destekliyorum." dedi.



“ZELENSKİ SAVAŞI DURDURMAK İSTEMİYOR”



Trump, Zelenski’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek konusunda pek yardımcı olmadığını belirterek, "Bence bunu durdurmak istemiyor." derken, "Ben insanlar ölmesin istiyorum. Her ay ortalama muhtemelen 25 bin ila 35 bin asker kaybediyorlar. Diğer şeyler umurumda değil. Savaşın durmasını istiyorum. Tek istediğim, Rusya ve Ukrayna’nın bu aptal savaşı durdurması." ifadelerini kullandı.



Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile savaşın sona erdirilmesi konusunu Ukraynalı lider Zelenski orada olmadan da görüşmeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump, "Savaşı sona erdirmek için görüşürüm. Birisi orada olsun ya da olmasın, savaşı bitirmek için yapabileceğim her şeyi yaparım. Benim önerim üzerine bir toplantı yapmak istiyorlar. Çünkü kasım ayında Çin’de olacağım. Konu nükleer silahsızlanma. Nükleer silahsızlanmayı sağlayabilirsek dünyaya çok ama çok büyük bir iyilik yapmış olurum." dedi.



“ZELENSKİ NE DEDİĞİNİ BİLMİYOR”



Zelenski’nin kendisini "tarihin yanlış tarafında olmakla" suçlamasına ilişkin bir soruya Trump, "Zelenski ne dediğini bilmiyor. Zelenski bu savaşı çok uzun zaman önce çözüme kavuşturmalıydı. Beni dinleseydi çok uzun zaman önce çok daha iyi bir anlaşma yapardı ve kendi tarafındaki bir milyon insan hayatta olurdu" cevabını verdi.



“UKRAYNA ADINA GÖRÜŞMELERİ BAŞKA BİRİ YÜRÜTMELİ”



Ukrayna’nın çok fazla insan kaybettiğini ve ülkenin erkek nüfusunun yok olduğunu vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, "Artık Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanı geldi." dedi.



Trump, "Ukrayna bu meseleyi çok uzun zaman önce çözebilirdi. Beni dinleseydi Oval Ofis’i hatırlıyorsunuz. Bu meseleyi çok uzun zaman önce çözerdi. Belki de Zelenski’nin müzakere için başka birini görevlendirmesinin zamanı gelmiştir." dedi.



Ukrayna ile istihbarat paylaşımı konusundaki bir soruya Trump, "Evet, istihbarat paylaşıyoruz. Çok şey paylaşıyoruz. Ukrayna’ya çok şey verdik. Onlar ise bize hiçbir şey vermediler." ifadeleriyle cevap verdi.



Rusya’nın isteseydi İran’a yardım etmek için çok daha fazlasını yapabileceği şeklindeki açıklamaları sorulan Trump, "Evet, Rusya çok daha fazlasını yapabilirdi. Yardım etmek için çok daha fazlasını yapabilirdim. Rusya, İran için çok az şey yaptı. Çin de İran için çok daha fazlasını yapabilirdi. Bunları unutmuyorum ve olumlu görüyorum." dedi.