Trump yönetimi 30 yıllık araştırmanın fonunu kesti

ABD'de Donald Trump yönetimi son günlerde bilim ve teknoloji alanında alınan kararlarla gündeme geliyor.



Son olarak Trump yönetiminin diyabetli hastaları takip eden ve 30 yıldır devam eden bir projenin finansmanını iptal ettiği bildirildi.



The Independent'ın haberine göre, araştırmacılar kesintilerin Diyabet Önleme Programı'nın finansmanını iptal eden Ulusal Sağlık Enstitüleri aracılığıyla uygulandığını açıkladı.

COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ'NDE NELER OLUYOR?



Bilim insanları fonun, Columbia Üniversitesi'nin ülkedeki araştırma kurumlarına fon sağlanmasından dolayı kesilmiş olabileceğini tahmin ediyor.



Trump yönetimi kısa süre önce, Columbia Üniversitesi'nin kampüslerinde Yahudi düşmanlığını durdurmak için yeterince çaba göstermediğini iddia ederek okuldan 400 milyon dolarlık federal fonu çekmişti.

SAĞLIK KURUMUNDA KÖKLÜ DEĞİŞİM



Geçtiğimiz yıl 35 milyar dolar hibe dağıtan Ulusal Sağlık Enstitüleri, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana çok sayıda kesintiye uğradı.



Bunların arasında binden fazla çalışanın işten çıkarılması ve artık yasaklanmış olan çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarının bazı yönlerini içerdiği için iptal edilen bireysel hibeler de yer alıyor.



Yönetim, vatandaşlarının sağlığı üzerinde daha da geniş ve tehlikeli etkileri olabilecek değişiklikler peşinde.

