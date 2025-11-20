Trump yönetimi, aşı-otizm bağı tezinde ısrarcı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), dün web sitesinde yaptığı güncellemeyle aşı güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Kurum, aşıların otizme neden olmadığına dair iddiaların "kanıta dayalı olmadığını" resmen ifade etti.

Web sitesinde dün gece itibarıyla yer alan yeni metinde, "Aşılar otizme neden olmaz iddiası kanıta dayalı bir iddia değildir; zira çalışmalar bebek aşılarının otizme yol açma ihtimalini dışlamamıştır" denildi.

Metinde ayrıca sağlık otoritelerinin iki durum arasındaki bağlantıyı destekleyen çalışmaları "görmezden geldiği" belirtildi.

CDC'nin web sitesinde daha önce "çalışmaların aşı olmak ile otizm spektrum bozukluğu gelişimi arasında bir bağlantı olmadığını gösterdiği" yazıyordu.

SENATÖRLERLE YAPILAN ANLAŞMA BAŞLIĞI KORUDU

Ajans, metin içeriğini değiştirmesine rağmen web sayfasındaki "Aşılar otizme neden olmaz" başlığını korudu.

Söz konusu başlığın kaldırılmamasının gerekçesi olarak, ABD Senatosu Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komisyonu Başkanı Senatör Bill Cassidy ile yapılan anlaşma gösterildi.

Aşı karşıtı kimliğiyle tanınan ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve ABD Başkanı Donald Trump, bilimsel kanıtların aksine çocukluk çağı aşılarının otizme neden olduğu teorisini uzun süredir savunuyor.

Kennedy, aşıları otizmle ilişkilendiriyor ve ülkenin bağışıklama politikalarını yeniden yazmaya çalışıyor.

Daha önce Kennedy tarafından yönetilen aşı karşıtı grup Children's Health Defense, CDC'nin web sitesindeki değişiklikleri memnuniyetle karşıladı.

Grup, X platformunda yaptığı açıklamada, "CDC, milyonları etkileyen bu durum hakkındaki gerçeği kabul etmeye ve 'aşılar otizme neden olmaz' şeklindeki cesur ve uzun süredir dile getirdiği yalandan dönmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

Otizm, beyin sinyallerindeki bozulmalarla belirginleşen, insanların atipik şekillerde davranmasına, iletişim kurmasına, etkileşime girmesine ve öğrenmesine neden olan nörolojik ve gelişimsel bir durum.

Otizmin nedenleri belirsizliğini korurken hiçbir titiz çalışma otizm ile aşılar, ilaçlar veya tiyomersal ya da formaldehit gibi bileşenler arasında bağlantı bulamadı.

ABD'DE AŞI KARŞITLIĞININ BEDELİ AĞIR

Washington'da aşı politikaları tartışılırken ülkede durum ciddiyetini koruyor. ABD'de bu yıl kızamık vakalarında patlama yaşandı.

Nisan ayında Batı Teksas'ta 8 yaşındaki bir kız çocuğu, Lubbock'taki bir hastanede "kızamık kaynaklı akciğer yetmezliği" sebebiyle hayatını kaybetti. Teksas'a sınırı olan eyaletlerde de onlarca kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Şubat ayında yine Batı Teksas'ta aşılanmamış bir çocuk kızamıktan ölmüştü.

New Mexico'da da bir kişinin kızamık testi pozitif çıktıktan sonra yaşamını yitirdiği, ancak yetkililerin ölüm sebebini henüz doğrulamadığı bildirildi.

Batı Teksas'taki sağlık yetkilileri salgının bir yıl daha devam edeceğini öngörüyor.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., bu süreçte salgını ele alış biçimi nedeniyle tepkilerin hedefi oldu.

Kennedy, aşılamaya yalnızca "sessiz" destek vermekle ve test edilmemiş tedavi yöntemlerini öne çıkarmakla suçlanıyor.

Teksaslı hekimler, bakanın alternatif tedavilere verdiği desteğin hastaların kritik bakıma erişimini geciktirdiğini ve toksik seviyelerde A vitamini almalarına yol açtığını belirtiyor.

DSÖ'DEN TRUMP'A YALANLAMA

Daha önce Başkan Trump, aşıların yanı sıra hamile kadınların ağrı kesici Tylenol (asetaminofen) kullanmasını da otizmle ilişkilendirmişti.

Trump, ilacın aktif maddesi olan asetaminofenin hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme neden olma olasılığını büyük oranda artırdığını iddia etmişti.

Bilimsel kanıtlarla desteklenmeyen bu iddia, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yalanlandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, eylül ayında yaptığı açıklamada, hamilelikte parasetamol kullanımının çocuklarda otizme neden olma olasılığını artırdığına dair kesin bir bilimsel kanıt bulunmadığını vurguladı.

Ghebreyesus, tüm kadınların bireysel durumlarını değerlendirebilecek doktorların tavsiyelerine uymaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Genel Direktör, hamilelik sürecinde ve özellikle ilk üç ayda tüm ilaçların dikkatli kullanılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.